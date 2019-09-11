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Роман Сущенко, фото: «Укрінформ»
Сущенко розповів, чи планує працювати в Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126637-suschenko-rozpoviv-chy-planuie-pracuvaty-v-ukrayini-video.htmlРакурс
Роман Сущенко, український політв’язень, звільнений нещодавно з російського ув’язнення, під час сьогоднішньої прес-конференції розповів про свої плани на майбутнє.
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За його словами, у нього є бажання повернутися до творчості, до журналістики.
Наразі я вже в штаті на посаді власного кореспондента. Подальші кроки не обговорювали, — зазначив Сущенко.
Щодо того, залишиться він в України чи працюватиме в іншій державі, Сущенко зазначив, що відповідні плани «ще не набули обрисів».
Також планую займатися публічною діяльністю в темі звільнення українських в’язнів, — повідомив Сущенко.
За словами Сущенка, існують плани створення структури, яка опікуватиметься долями політв’язнів, котрий лише на території Росії близько сотні, і ще значна кількість на тимчасово окупованих територіях.
Це дуже тривалий процес і не тільки моєї компетенції, поки що загальної картини я не бачу. Але свою місію я бачу в цьому, — зазначив політв’язень.
Він також повідомив про плани провести аукціон своїх робіт, котрі створював за ґратами, щоб допомогти українським політв’язням і їхнім родинам.
Прошу допомогу в реалізації цієї ідеї, у тому числі в бізнесменів та політиків, — наголосив Сущенко.
Для виготовлення картин він використовував листівки, які йому надсилали, та ручку. Пізніше також зміг передплатити кілька видань, з українських — лише на «Дзеркало тижня», й використовував наявні там кольорові додатки та рекламу, які інтерпретував по-своєму.
У колонію мені написала німецька художниця, яка надсилала мені вирізки з різних старовинних видань. Також мені надсилали фото з Франції, — повідомив політв’язень.
Також Сущенко зазначив, що вже оклигав після звільнення з ув’язнення та «налаштував рецептори на нормальне життя».
До цього була незрозуміла інерція. Зараз я вже розмовляю свідомо, цьому допомогли, звичайно, й лікарі «Феофанії», — розповів політв’язень.
Він також повідомив, що пройшов низку медичних обстежень, в результаті котрих були виявлені певні моменти, що потребують врегулювання.
Зокрема, наступного тижня має відбутися невелика хірургічна операція.
А загальний стан завдяки родині, друзям, спілкуванню з колегами, я думаю, що психічно якесь налаштування на нормальний такий ритм буде, — переконаний політв’язень.
Сущенка звільнили з російського ув’язнення під час обміну полоненими між Україною та Росією, котрий відбувся 7 вересня. Сьогодні він дає в Києві першу з часу звільнення прес-конференцію.
До затримання росіянами в 2016 році Сущенко працював кореспондентом у Франції.
Нагадаємо, вчора інші звільнені політв’язні — Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про свої плани на майбутнє.
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