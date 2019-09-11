Сущенко розповів, у чому саме його підозрювали в Росії. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n126635-suschenko-rozpoviv-u-chomu-same-yogo-pidozruvaly-v-rosiyi.html

Ракурс

Роман Сущенко, український журналіст і політв’язень, розповів деталі кримінальної справи, за якою його засудили на території Російської Федерації. За словами українця, сам судовий процес був повністю закритий.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві Сущенко сказав, що операція з його затримання планувалася в Росії близько року. Він також уточнив, що його звинувачували в шпигунстві на користь України, повідомляє «Ракурс».

У свою чергу адвокат журналіста Марк Фейгін зазначив, що Сущенка в РФ звинувачували в зборі відомостей, які становили державну таємницю для Росії. У матеріалах сфабрикованої справи йшлося про три епізоді зустрічей і розмов із людиною, яка проживає в РФ. Всі вони були записані спецслужбами.

Ця людина втягувала Романа, запрошувала до Москви. І з цього виникла справа, яка і завершилася тим, що Романа затримали 30 вересня, звинувативши за 276 статтею, з якою і був винесений вирок про 12 років ув’язнення. Йшлося дійсно про бойові дії на сході України, Роману інкримінували отримання секретних даних, які становлять державну таємницю РФ, — сказав Фейгін.

Він додав, що в справі силовики використовували матеріали з комп’ютера журналіста.

Говорячи про звільнення Сущенка, Фейгін наголосив, що «це був політичний компроміс». Він вважає, що його вихід на свободу передбачає подальші кроки, спрямовані на звільнення інших політв’язнів.

Нагадаємо, що вчора про деталі свого затримання в Криму розповів український режисер Олег Сенцов.