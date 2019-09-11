Житель Дніпропетровщини виконував завдання російських кураторів

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Російські куратори «кинули» з оплатою «послуг» антиукраїнського інтернет-агітатора, котрий через російські соціальні мережі поширював заклики до зміни кордонів України та порушення територіальної цілісності нашої держави.

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Житель міста Тернівка Дніпропетровської області через російські соціальні мережі поширював заклики до зміни кордонів України та порушення територіальної цілісності нашої держави. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Також за обіцяну грошову винагороду він виконував завдання російських кураторів щодо розповсюдження дезінформації про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дій української влади, зазначають у спецслужбі.

За словами викритого агітатора, рік тому з ним зв’язався один із користувачів російської соцмережі і представився другом його родичів, які проживають у Росії.

Під час листування він дізнався про його політичні погляди та матеріальний стан і запропонував підробіток, який полягав у розповсюдженні в регіональний групах соцмереж матеріалів, котрі йому надсилатимуть.

Також раз у тиждень агітатор отримував тези для коментування новин.

За його словами, останнім часом матеріали, котрі йому потрібно було розповсюджувати, стосувалися російської агресії на сході України. Зокрема, у публікаціях були заклики не допускати перемир’я та не давати Києву втручатися у справи так званих ЛНР і ДНР.

Крім того, коментарі були спрямовані на засудження процесу обміну між Україною та Росією.

За здійснену роботу зі мною так і не розрахувалися і зараз я розумію, що повівся на повідку в анонімного провокатора з Росії. А мета заробити гроші не може виправдати мої дії проти України, — зазначив викритий агітатор.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, зазначають в СБУ.

У спецслужбі повідомили, що раніше також викрили аналогічні випадки на Луганщині, Одещині та Сумщині.

Нагадаємо, у липні цього року в СБУ повідомили про викриття потужного хакерського угрупування, котре контролювало 40% російськомовного Dark Net.