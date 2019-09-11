Новини України

На Луганщині депутат "нагрів" школи й соціальні заклади на 1,3 млн грн. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126632-na-luganschyni-deputat-nagriv-shkoly-y-socialni-zaklady-na-1-3-mln-grn.html

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Корупція в Луганській області набирає нових обертів. Днями тут на корупційній схемі попалися депутат Сєверодонецької міської ради і троє місцевих жителів, які допомагали йому в розкраданні державних коштів.

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Слідчі встановили, що депутат створив злочинне угрупування, учасники якого використовували фіктивну фірму при ремонті покрівлі в будівлях шкіл, об'єктах соціальної інфраструктури та 17 житлових будинках. Про це 11 вересня повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Представник влади і його соратники таким чином заволоділи понад 1,3 млн грн з державного бюджету, які були виділені міській раді. Надалі вони вивели кошти на свої рахунки.

Схема, за якою працювали злочинці, діяла в 2016 році. Викрити її вдалося співробітникам СБУ Донецької і Луганської областей.

Усіх чотирьох фігурантів кримінального провадження вже взяли під варту з можливістю внесення застави в 307 тис. грн кожному.

Стосовно затриманих розпочато три кримінальних провадження. Їм загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що кілька днів тому Державне бюро розслідувань затримало на хабарі підполковника тилового забезпечення з Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби.​