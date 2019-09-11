На Луганщине депутат "нагрел" школы и социальные заведения на 1,3 млн грн. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n126632-na-luganschine-deputat-nagrel-shkoly-i-socialnye-zavedeniya-na-1-3-mln-grn.html

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Коррупция в Луганской области набирает новых оборотов. На днях здесь на коррупционной схеме попались депутат Северодонецкого городского совета и трое местных жителей, которые помогали ему в хищении государственных средств.

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Следователи установили, что депутат создал преступную группировку, участники которой использовали фиктивную фирму при ремонте кровли в зданиях школ, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Представитель власти и его соратники таким образом завладели свыше 1,3 млн грн из государственного бюджета, которые были выделены городскому совету. В дальнейшем они вывели средства на свои счета.

Схема, по которой работали преступники, действовала в 2016 году. Разоблачить ее удалось сотрудникам СБУ Донецкой и Луганской областей.

Всех четверых фигурантов уголовного производства уже взяли под стражу с возможностью внесения залога в 307 тыс. грн каждому.

В отношении задержанных начато три уголовных производства. Им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что несколько дней назад Государственное бюро расследований задержало на взятке подполковника тылового обеспечения из Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы.