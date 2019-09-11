Житель Днепропетровщины выполнял задания российских кураторов

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Российские кураторы «кинули» с оплатой «услуг» антиукраинского интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял призывы к изменению границ Украины и нарушению территориальной целостности нашего государства.

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Житель города Терновка Днепропетровской области через российские социальные сети распространял призывы к изменению границ Украины и нарушению территориальной целостности нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также за обещанное денежное вознаграждение он выполнял задания российских кураторов по распространению дезинформации о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинских властей, отмечают в спецслужбе.

По словам уличенного агитатора, год назад с ним связался один из пользователей российской соцсети и представился другом его родственников, проживающих в России.

Во время переписки он узнал о его политических взглядах и материальном положении и предложил подработку, которая заключался в распространении в региональный группах соцсетей материалов, которые ему будут присылать.

Также раз в неделю агитатор получал тезисы для комментирования новостей.

По его словам, в последнее время материалы, которые ему нужно было распространять, касались российской агрессии на востоке Украины. В частности, в публикациях были призывы не допускать перемирия и не давать Киеву вмешиваться в дела так называемых ЛНР и ДНР.

Кроме того, комментарии были направлены на осуждение процесса обмена между Украиной и Россией.

За проделанную работу со мной так и не рассчитались и сейчас я понимаю, что повелся на поводку у анонимного провокатора из России. А цель заработать деньги не может оправдать моих действий против Украины, — отметил разоблаченный агитатор.

Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, отмечают в СБУ.

В спецслужбе сообщили, что ранее также разоблачили аналогичные случаи в Луганской, Одесской и Сумской областях.

Напомним, в июле этого года в СБУ сообщили о разоблачении мощного хакерской группировки, которая контролировала 40% русскоязычного Dark Net.