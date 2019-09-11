Сущенко рассказал, в чем именно его подозревали в России. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n126635-suschenko-rasskazal-v-chem-imenno-ego-podozrevali-v-rossii.html

Ракурс

Роман Сущенко, украинский журналист и политзаключенный, рассказал детали уголовного дела, по которому его осудили на территории Российской Федерации. По словам украинца, сам судебный процесс был полностью закрытым.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве Сущенко сказал, что операция по его задержанию планировалась в России около года. Он также уточнил, что его обвинили в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Ракурс».

В свою очередь адвокат журналиста Марк Фейгин отметил, что Сущенко в РФ обвиняли в сборе сведений, которые представляют государственную тайну для России. В материалах сфабрикованного дела речь шла о трех эпизодах встреч и разговоров с человеком, который проживает в РФ. Все они были записаны спецслужбами.

Этот человек втягивал Романа, приглашал в Москву. И из этого возникло дело, которое и завершилось тем, что Романа задержали 30 сентября, обвинив по 276 статье, по которой и был вынесен приговор о 12 годах заключения. Речь шла действительно о боевых действиях на востоке Украины, Роману инкриминировали получение секретных данных, которые представляют государственную тайну РФ, — сказал Фейгин.

Он добавил, что в деле силовики использовали материалы с компьютера журналиста.

Говоря об освобождении Сущенко, Фейгин подчеркнул, что «это был политический компромисс». Он считает, что его выход на свободу предусматривает дальнейшие шаги, направленные на освобождение других политзаключенных.

Напомним, что вчера о деталях своего задержания в Крыму рассказал украинский режиссер Олег Сенцов.