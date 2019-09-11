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Сущенко розкрив деталі свого затримання. Фото: скріншот із трансляції
«Все трапилося раптово, було страшно»: Сущенко розповів про обставини свого затримання в Москвіhttps://racurs.ua/ua/n126638-vse-trapylosya-raptovo-bulo-strashno-suschenko-rozpoviv-pro-obstavyny-svogo-zatrymannya-v-moskvi.htmlРакурс
Роман Сущенко, український журналіст та політичний в’язень, заявив, що Федеральна служба безпеки Росії понад рік працювала над проведенням його затримання.
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За його словами, це була спланована спецоперація ФСБ, а саме затримання стало несподіванкою для журналіста. Про це Сущенко заявив 11 вересня під час прес-конференції в приміщенні агентства «Укрінформ» у Києві.
Процес затримання був несподіваний та страшний. Все відбулося раптово під час спілкування з людиною в автомобілі. Водій заявив, що йому потрібно перевірити колесо та вийшов із салону. За мить налетіли співробітники спецслужб, витягнули мене з авто. Після того півгодини возили містом із мішком на голові й потім доставили у слідче управління, де вже всі слідчі дії почалися, — зазначив Сущенко.
Також політв’язень розповів про сам обмін між Україною та РФ. За словами Сущенка, 15 серпня тюремники наказали йому збирати речі й брати з собою не більше 20 кг. Тоді українець зрозумів, що його кудись переправлять літаком.
Вже 16 серпня Сущенка етапували літаком із Кірово в Москву та доставили в СІЗО «Лефортово». Під час перебування в камері жодних контактів з родичами або з представниками консульства не було. Консула допустили до Сущенка за кілька днів і той попросив підписати документи, які дозволять повернутися в Україну. Вже за кілька днів політв’язня та інших полонених моряків доставили в аеропорт «Внуково», їм зачитали указ Путіна про помилування.
Тоді я зрозумів, що вже все — кілька годин і ми будемо вдома. В літаку вже почало попускати, і коли перетнули повітряний кордон, вже легше стало, — додав Сущенко.
Як відомо, Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. До столиці РФ він прибув літаком із Парижа з приватним візитом. Про місце утримання Сущенка стало відомо лише 2 жовтня, коли до московського СІЗО «Лефортово», де він перебував, прибула планова перевірка умов утримання в’язнів. Росіяни звинувачували українця у нібито шпигунстві на користь України.
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ 12 вересня того ж року розглянув апеляцію й визнав це рішення законним. Сущенко був помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним та 7 вересня прибув в Київ літаком із Москви разом із 34 іншими полоненими та політв’язнями.
Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенко заборонили в’їзд на територію Росії терміном на 20 років.
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