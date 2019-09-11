На військових складах у Калинівці прогриміли вибухи. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n126639-na-viyskovyh-skladah-v-kalynivci-progrymily-chotyry-vybuhy.html

Ракурс

Вибухи на військових складах у Калинівці Вінницької області прогриміли сьогодні, 11 вересня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Всього на складах під Вінницею прогриміли шість вибухів, після чого утворилося задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання, повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

За попередніми даними, причиною надзвичайної події стало горіння близько 2 га сухої трави. На місці працюють всі необхідні служби, триває локалізація займання.

Загроз для військовослужбовців і цивільного населення немає, також немає постраждалих осіб. Ситуація контрольована, — запевнили у відомстві.

Як відомо, це вже не перші вибухи на військових складах у Калинівці. У вересні 2017 року тут сталася пожежа, після чого почали вибухати боєприпаси. З цієї причини з небезпечної зони у терміновому порядку було евакуйовано близько 30 тис. місцевих жителів. Тоді в Міністерстві оборони притягли до відповідальності десятьох військових.

У прокуратурі тоді заявили, що співробітники приватної компанії на стратегічному об'єкті перемістили легкозаймисті предмети у заборонену зону, де зберігалися боєприпаси для танкових гармат, через що сталася пожежа.