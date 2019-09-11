Главные новости 11 сентября: на военных складах прогремели взрывы, а Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности. Фото: Comments.ua

https://racurs.ua/n126669-glavnye-novosti-11-sentyabrya-na-voennyh-skladah-progremeli-vzryvy-a-zelenskiy-podpisal-zakon.html

Ракурс

На военных складах в Калиновке Винницкой области сегодня прогремели шесть взрывов. Причиной происшествия стало горение 2 га сухой травы. В результате инцидента никто не пострадал, но на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения наблюдалось сильное задымление.

Loading...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября 2019 года. Согласно закону, из ст. 80 Конституции Украины уберут положение о гарантировании депутатской неприкосновенности, благодаря которой политиков невозможно привлечь к уголовной ответственности без согласия парламента.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дела «Украина против России». На данном этапе проходят слушания касательно подсудности дела. У суда есть от 6 до 12 месяца, чтобы принять решение по этому вопросу, а затем начнется рассмотрение по существу дела о нарушении прав человека РФ в оккупированном Крыму.

Верховная Рада Украины признала «выборы» в оккупированном и аннексированном Крыму нелегитимными. Соответствующий проект постановления был принят парламентом за основу и в целом. Документ содержит обращение к мировому сообществу с просьбой дать оценку нарушению РФ международного права.

В главный офис «ПриватБанка» в Днепре пришла группа вооруженных людей. По некоторым данным, обыск проводила Национальная полиция из-за заключенного банком договора. Правоохранители не изымали технику и документы во время проведения следственных действий.