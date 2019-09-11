Парламент признал «выборы» в оккупированном Крыму нелегитимными. Фото: Новости Донбасса

https://racurs.ua/n126662-parlament-priznal-vybory-v-okkupirovannom-krymu-nelegitimnymi.html

Ракурс

Верховная Рада Украины признала «выборы» в оккупированном и аннексированном Крыму нелегитимными.

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Соответствующий проект постановления № 2119 «О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины — Автономная Республика Крым и г. Севастополь» поддержали за основу и в целом. Об этом сообщалось в ходе сегодняшнего заседания, которое транслировалось украинским СМИ.

Проект постановления поддержали 325 парламентария, один нардеп воздержался и еще 32 вовсе не голосовали.

Согласно постановлению парламента, очередное нарушение международного права Россией и незаконное голосование на оккупированных территориях категорически осуждаются.

В постановлении парламент призывает международное сообщество дать оценку незаконным действиям РФ и продолжить усиление экономического и политического давления на Россию.

На днях Германия и Европейский Союз заявили, что не признают выборы в оккупированном Крыму, и отметили, что эта территория была незаконно аннексирована.

Как ранее сообщал «Ракурс», прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении организатору незаконных выборов и его помощнице.