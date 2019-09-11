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Ракурс
ДТП с депутатом на Черниговщине: сбитый пешеход скончался. Фото: 5 канал

ДТП с депутатом на Черниговщине: сбитый пешеход скончался

11 сен 2019, 17:48
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В Чернигове пострадавший в аварии с участием депутата умер в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.

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Накануне вечером депутат Черниговского городского совета сбил человека в спальном районе Чернигова. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Установлено, что пешехода сбили в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Депутата горсовета проверили врачи — согласно их заключению он оказался трезв.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение). Депутату грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщал «Ракурс», на трассе в Запорожской области произошла авария с участием двух авто. В результате трагедии погибли четыре человека и еще четырех госпитализировали в медицинское учреждение. Среди пострадавших было двое малолетних детей.

Источник: Ракурс


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