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Владимир Цемах, фото: «Главком»

Катастрофа MH17: Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей в подозреваемые — евродепутат

11 сен 2019, 17:44
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Нидерланды переквалифицировали переданного Украиной России при обмене пленными 7 сентября Владимира Цемаха из свидетелей в подозреваемые.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По словам Пири, международная следственная группа (JIT), которая расследует обстоятельства катастрофы MH17, и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором указано, что, согласно полученной этим летом информацией, Цемаха теперь рассматривают как одного из подозреваемых.

Авиакатастрофа пассажирского «Боинга» рейса MH17 произошла в июле 2014 года в небе над Донбассом. Ракета, которая сбила самолет, была запущена из района города Снежное. Цемах в то время был «командиром батальона противовоздушной обороны» в Снежном.

Цемаха украинские спецслужбисты захватили летом этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области. 5 сентября Киевский апелляционный суд постановил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Нидерланды обратились к РФ с требованием выдачи Цемаха.


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999

Катастрофа MH17: Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей в подозреваемые — евродепутат

Владимира Цемаха, переданного Украиной России при обмене пленными «командира батальона противовоздушной обороны» города Снежное, Нидерланды переквалифицировали из свидетелей в подозреваемые

Новости мира
17:44
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