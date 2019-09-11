Пожар в отеле Токио-стар. Фото: Главред

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Выплатить компенсацию морального ущерба в размере 1 млн долл. требует дочь гражданки Австралии, которая погибла в результате пожара в гостинице «Токио стар» в Одессе.

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Женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб. Адвокат потерпевшей ходатайствовал о наложении ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого гражданского иска. Об этом 11 сентября сообщает УНИАН с ссылкой на постановление Киевского районного суда Одессы.

Судья исследовал ходатайство и приложенные к нему материалы и удовлетворил его в полном объеме. Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги и тому подобное.

Напомним, 17 августа произошел масштабный пожар в одесском отеле «Токио Стар». В результате него погибли девять человек, еще десять пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Местная власть заявила, что среди погибших было два жителя Одесской области, два киевляна, житель Днепра и гражданка Австралии.

Суд 20 августа избрал меру пресечения владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадиму Черному. Бизнесмена поместили в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.