ВРУ проголосовала за перезагрузку НАПК. Фото: Подробности

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Верховная Рада 11 сентября поддержала начало перезагрузки работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Нардепы проголосовали за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции». За этот законопроект кнопку «за» нажали 283 нардепа, а 3 голосовали против. Еще 52 политика воздержались. Об этом сообщалось во время сегодняшнего заседания, которое транслировалось по украинским СМИ.

Принятый закон, который был подан президентом Владимиром Зеленским, предусматривает перезагрузку работы Национального агентства по предотвращению коррупции. Зеленский предлагал, чтобы голову НАПК назначал Кабинет министров Украины. Перед этим кандидат должен быть отобран по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты.

НАПК предлагалось предоставить право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения платы за получение соответствующей информации, если такая плата требуется для доступа к информации. Кроме того, документ предусматривал расширение полномочий общественного совета при Национальном агентстве.

Предполагается проводить каждые два года внешнюю независимую оценку эффективности деятельности агентства. Предлагается создать подразделение внутреннего контроля, который будет проверять добропорядочность сотрудников НАПК.

Напомним, в июле этого года посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявлял, что НАПК необходимо перезапустить в связи с неспособностью этого ведомства проверять электронные декларации.