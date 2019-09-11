ВРУ проголосувала за перезавантаження НАЗК. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n126634-rada-uhvalyla-zakon-pro-perezavantajennya-roboty-nazk.html

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Верховна Рада 11 вересня підтримала початок перезавантаження роботи Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

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Нардепи проголосували за проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції». За цей законопроект кнопку «за» натиснули 283 нардепів, а 3 голосували проти. Ще 52 політиків утрималися. Про це повідомлялося під час сьогоднішнього засідання, яке транслювалося українськими ЗМІ.

Ухвалений закон, який був поданий президентом Володимиром Зеленським, передбачає перезавантаження роботи Національного агентства із запобігання корупції. Зеленський пропонував, щоб голову НАЗК призначав Кабінет міністрів України. Перед тим кандидат має бути відібраний за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти.

НАЗК пропонувалося надати право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації. Крім того, документ передбачав розширення повноважень громадської ради при Національному агентстві.

Передбачається проводити кожні два роки зовнішню незалежну оцінку ефективності діяльності агентства. Пропонується й створити підрозділу внутрішнього контролю, який перевірятиме доброчесність працівників НАЗК.

Нагадаємо, у липні цього року посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляв, що НАЗК необхідно перезапустити у зв’язку з нездатністю цього відомства перевіряти електронні декларації.