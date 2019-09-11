Пожежа в готелі Токіо-стар. Фото: Главред

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Виплатити компенсацію моральної шкоди в розмірі 1 млн дол. вимагає донька громадянки Австралії, яка загинула внаслідок пожежі в готелі «Токіо стар» в Одесі.

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Жінка хоче компенсації за матеріальну та моральну шкоду. Адвокат потерпілої клопотав щодо накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення цього цивільного позову. Про це 11 вересня повідомляє УНІАН із посиланням на постанову Київського районного суду Одеси.

Суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали й задовольнив його в повному обсязі. Таким чином, арештовано все рухоме і нерухоме майно фігуранта, в тому числі житло, автомобілі, гроші тощо.

Нагадаємо, 17 серпня сталася масштабна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар». Внаслідок неї загинуло дев’ять осіб, ще десять постраждали, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Місцева влада заявила, що серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.

Суд 20 серпня обрав запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному. Бізнесмена помістили в СІЗО на два місяців без права внесення застави. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліція розглядає три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.