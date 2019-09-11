Володимир Цемах, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n126660-katastrofa-mh17-niderlandy-perekvalifikuvaly-cemaha-zi-svidkiv-u-pidozruvani-ievrodeputat.html

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Нідерланди перекваліфікували переданого Україною Росії під час обміну полоненими 7 вересня Володимира Цемаха зі свідків у підозрювані.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на депутата Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі.

За словами Пірі, міжнародна слідча група (JIT), котра розслідує обставини катастрофи MH17, і нідерландський прокурор поширили лист, у якому вказано, що, згідно з отриманою цього літа інформацією, Цемаха тепер розглядають як одного з підозрюваних.

Авіакатастрофа пасажирського «Боїнга» рейсу MH17 сталася в липні 2014 року в небі над Донбасом. Ракета, котра збила літак, була запущена з району міста Сніжне. Цемах у той час був «командиром батальйону протиповітряної оборони» в Сніжному.

Цемаха українські спецслужбовці захопили влітку цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області. 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Нідерланди звернулися до РФ з вимогою видачі Цемаха.