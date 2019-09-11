ДТП з депутатом на Чернігівщині: збитий пішохід помер. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126661-dtp-z-deputatom-na-chernigivschyni-zbytyy-pishohid-pomer.html

Ракурс

У Чернігові постраждалий у аварії за участі депутата помер у лікарні, куди його госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

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Напередодні увечері депутат Чернігівської міської ради збив людину в спальному районі Чернігова. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

Встановлено, що пішохода збили у межах нерегульованого пішохідного переходу. Депутата міськради перевірили лікарі і за їхнім висновком він був тверезий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Депутату загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на трасі у Запорізькій області сталася аварія за участі двох авто. Внаслідок трагедії загинули четверо осіб і ще чотирьох госпіталізували до медичного закладу. Серед постраждалих було двоє малолітніх дітей.