Парламент визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимними. Фото: Новости Донбасса

https://racurs.ua/ua/n126662-parlament-vyznav-vybory-v-okupovanomu-krymu-nelegitymnymy.html

Ракурс

Верховна Рада України визнала «вибори» в окупованому та анексованому Криму нелегітимними.

Loading...

Відповідний проект постанови № 2119 «Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України — Автономна Республіка Крим та м. Севастополь» підтримали за основу та в цілому. Про це повідомлялося під час сьогоднішнього засідання, яке транслювалося українськими ЗМІ.

Проект постанови підтримали 325 парламентарії, один нардеп утримався та ще 32 зовсім не голосували.

Згідно з постановою парламенту, чергове порушення міжнародного права Росією та незаконне голосування на окупованих територіях категорично засуджуються.

У постанові парламент закликає міжнародну спільноту дати оцінку незаконним діям РФ та продовжити посилення економічного та політичного тиску на Росію.

Днями Німеччина та Європейський Союз заявили, що не визнають вибори в окупованому Криму, та наголосили, що ця територія була незаконно анексована.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру організатору незаконних виборів та його помічниці.