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Ракурс
Парламент визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимними. Фото: Новости Донбасса

Парламент визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимними

11 вер 2019, 18:18
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Верховна Рада України визнала «вибори» в окупованому та анексованому Криму нелегітимними.

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Відповідний проект постанови № 2119 «Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України — Автономна Республіка Крим та м. Севастополь» підтримали за основу та в цілому. Про це повідомлялося під час сьогоднішнього засідання, яке транслювалося українськими ЗМІ.

Проект постанови підтримали 325 парламентарії, один нардеп утримався та ще 32 зовсім не голосували.

Згідно з постановою парламенту, чергове порушення міжнародного права Росією та незаконне голосування на окупованих територіях категорично засуджуються.

У постанові парламент закликає міжнародну спільноту дати оцінку незаконним діям РФ та продовжити посилення економічного та політичного тиску на Росію.

Днями Німеччина та Європейський Союз заявили, що не визнають вибори в окупованому Криму, та наголосили, що ця територія була незаконно анексована.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру організатору незаконних виборів та його помічниці.

Джерело: Ракурс


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