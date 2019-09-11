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Парламент визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимними. Фото: Новости Донбасса
Парламент визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимнимиhttps://racurs.ua/ua/n126662-parlament-vyznav-vybory-v-okupovanomu-krymu-nelegitymnymy.htmlРакурс
Верховна Рада України визнала «вибори» в окупованому та анексованому Криму нелегітимними.
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Відповідний проект постанови № 2119 «Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України — Автономна Республіка Крим та м. Севастополь» підтримали за основу та в цілому. Про це повідомлялося під час сьогоднішнього засідання, яке транслювалося українськими ЗМІ.
Проект постанови підтримали 325 парламентарії, один нардеп утримався та ще 32 зовсім не голосували.
Згідно з постановою парламенту, чергове порушення міжнародного права Росією та незаконне голосування на окупованих територіях категорично засуджуються.
У постанові парламент закликає міжнародну спільноту дати оцінку незаконним діям РФ та продовжити посилення економічного та політичного тиску на Росію.
Днями Німеччина та Європейський Союз заявили, що не визнають вибори в окупованому Криму, та наголосили, що ця територія була незаконно анексована.
Як раніше повідомляв «Ракурс», прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру організатору незаконних виборів та його помічниці.
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