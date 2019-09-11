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ЕСПЧ будет рассматривать подсудность дела «Украина против России» минимум полгода. Фото: Радіо Свобода

ЕСПЧ будет рассматривать подсудность дела «Украина против России» минимум полгода

11 сен 2019, 17:10
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Подсудность дела «Украина против России» Европейский суд по делам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать в период от 6 до 12 месяцев.

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Только после этого ЕСПЧ сможет начать рассмотрение по существу дела о нарушении прав человека РФ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает «Укринформ».

Заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отметил, что заявление касательно этих слушаний предоставили в марте 2014 года и очень важно, что дело начали рассматривать. По словам чиновника, Украина уверена в приемлемости жалобы для рассмотрения в ЕСПЧ.

В октябре стороны должны обменяться письменными представлениями по другому делу «Украина против России», однако на этот раз будет обсуждаться вопрос Донбасса. Лищина заявил, что надеется на рассмотрение этого дела в следующем году.

Как ранее сообщалось, в Страсбурге сегодня прошли первые слушания по делу «Украина против России».


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