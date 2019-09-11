ЄСПЛ розглядатиме підсудність справи «Україна проти Росії» щонайменше півроку. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n126658-iespl-rozglyadatyme-pidsudnist-spravy-ukrayina-proty-rosiyi-schonaymenshe-pivroku.html

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Підсудність справи «Україна проти Росії» Європейський суд із справ людини (ЄСПЛ) розглядатиме у період від 6 до 12 місяців.

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Лише після цього ЄСПЛ зможе розпочати розгляд по суті справи щодо порушення прав людини РФ в окупованому Криму. Про це повідомляє «Укрінформ».

Заступник міністра юстиції України — уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначив, що заяву щодо цих слухань надали у березні 2014 року і дуже важливо, що справу почали розглядати. За словами чиновника, Україна впевнена у прийнятності цієї справи для розгляду у ЄСПЛ.

У жовтні сторони мають обмінятися письмовими поданнями у іншій справі «Україна проти Росії», однак цього разу порушуватиметься питання щодо Донбасу. Ліщина заявив, що сподівається на розгляд цієї справи наступного року.

Як раніше повідомлялося, у Страсбурзі сьогодні пройшли перші слухання у справі «Україна проти Росії».