У Києві затримали члена терористичної організації «Ісламська держава», фото: Etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n126657-chlena-islamskoyi-derjavy-zatrymaly-v-kyievi.html

Ракурс

Члена терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у міжнародному розшуку, затримали в Києві.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Затриманий виходець з однієї з країн Центральної Азії перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину.

Зазначається, що спецслужба отримала дані про те, що вказаний зловмисник планує переховуватися в Україні, щоб уникнути відповідальності за причетність до діяльності «Ісламської держави».

Затримали його на одній із вулиць Києва.

Наразі зловмисника тимчасово затримано на 40 діб — до отримання запиту про його екстрадицію. Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.

Терористична організація «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ) була проголошена в 2013 році. У 2014 році її було перейменовано на «Ісламську державу».

Протягом кількох років її бойовикам вдалося взяти під свій контроль значні території у Сирії та Іраку, низка інших ісламістських організацій в різних регіонах оголосили про своє приєднання до «Ісламської державb».

Розпочата міжнародна військова операція проти «Ісламської держави» призвела до того, що у березні цього року терористи втратили останній контрольований ними населений пункт у Сирії.