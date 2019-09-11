Члена «Ісламської держави» затримали в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n126657-chlena-islamskoyi-derjavy-zatrymaly-v-kyievi.htmlРакурс
Члена терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у міжнародному розшуку, затримали в Києві.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Затриманий виходець з однієї з країн Центральної Азії перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину.
Зазначається, що спецслужба отримала дані про те, що вказаний зловмисник планує переховуватися в Україні, щоб уникнути відповідальності за причетність до діяльності «Ісламської держави».
Затримали його на одній із вулиць Києва.
Наразі зловмисника тимчасово затримано на 40 діб — до отримання запиту про його екстрадицію. Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.
Терористична організація «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ) була проголошена в 2013 році. У 2014 році її було перейменовано на «Ісламську державу».
Протягом кількох років її бойовикам вдалося взяти під свій контроль значні території у Сирії та Іраку, низка інших ісламістських організацій в різних регіонах оголосили про своє приєднання до «Ісламської державb».
Розпочата міжнародна військова операція проти «Ісламської держави» призвела до того, що у березні цього року терористи втратили останній контрольований ними населений пункт у Сирії.