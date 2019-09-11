Вибухи на арсеналі в Калинівці припинилися. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n126656-vybuhy-v-kalynivci-pojeju-bilya-viyskovyh-skladiv-likviduvaly-foto-video.html

Ракурс

Пожежу поблизу військових складів біля селища Калинівка у Вінницькій області ліквідували.

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Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11.25, по прибутті на місце події вогнеборці з’ясували, що горить суха трава. Силами робітників ДСНС о 13.17 пожежу локалізували, а о 15.15 ліквідували. Про це повідомила сьогодні прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу з журналістами заявив, що ситуація в Калинівці контрольована. За словами Гончарука, наразі на місці надзвичайної події спостерігається лише задимлення.

У мене до вечора буде більш повна картинка, я би не хотів зараз вводити людей в оману. Але підстав хвилюватися немає, — наголосив прем'єр.

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook повідомила, що на військовому арсеналі поблизу Калинівки тривають заходи з ліквідації наслідків події. Місцями присутні поодинокі задимлення території.

Тим часом у Калинівці триває термінове засідання районної комісії з техногенної безпеки. Місцеві чиновники, військові та фахівці намагаються встановити причини вибухів на арсеналі.

Вибухи в Калинівці лунають не вперше. Як відомо, 26 вересня 2017 року у місті Калинівка почалися вибухати боєприпаси на складах 48 арсеналу військової частини А1119. Від вибухів боєприпасів у селах пошкоджені близько 2 тис. будівель. Після ліквідації надзвичайної події, сапери виявили 998 вибухонебезпечних предметів. Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко тоді заявляв, що вибухи на складах зброї мали ознаки цілеспрямованих диверсій.

Нагадаємо, сьогодні близько 11.30 почали вибухати боєприпаси на військовому арсеналі в Калинівці. Налякані місцеві мешканці ховалися у підвалах, а в деяких школах відмінили навчання.