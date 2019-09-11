У Калинівці пролунали 10 вибухів, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n126645-vybuhy-v-kalynivci-miscevi-jyteli-hovautsya-u-pidvalah-foto-video.html

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На військових складах Міністерства оборони України в селищі Калинівка (Вінницька область) пролунали вже десять вибухів.

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Про це у своєму Фейсбуці повідомив місцевий журналіст Роман Ковальський.

За його словами, після цього нові вибухи наразі не фіксуються.

Ковальський також зазначив, що, за наявною в нього інформацією, місцеві жителі ховаються по підвалах.

Водночас у Міністерстві оборони повідомляють, що в місці задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, раніше вивезених на визначену ділянку для подальшої утилізації. Зазначається, що причиною інциденту стало займання трави на площі 2 га.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в районі загальна евакуація не проводиться, постраждалих внаслідок вибухів немає.

Проте в розташованому поряд селі Павлівка дітей раніше відпустили додому зі школи.

Вулиці порожні, — зазначає на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук місцева журналістка Тетяна Кондратьєва. — Багато хто напоготові, багато хто виїхав.

Прес-служба поліції Вінницької області повідомляє, що вогонь поблизу складів вже локалізований й ситуацію контролюють рятувальники.

Також обмежено рух транспорту поблизу військової частини.

Водночас правоохоронці закликають громадян не панікувати та не поширювати недостовірну інформацію.

Міноборони надіслало до регіону оперативну групу на чолі із першим заступником начальника Генштабу ЗСУ.

У прес-службі ДСНС зазначають, що загрози населенню немає, у ліквідації пожежі беруть участь 97 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, боєприпаси в Калинівці почали вибухати сьогодні близько 11.30.