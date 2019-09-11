В Калиновке прогремели 10 взрывов, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n126645-vzryvy-v-kalinovke-mestnye-jiteli-pryachutsya-v-podvalah-foto.html

Ракурс

На военных складах Министерства обороны Украины в поселке Калиновка (Винницкая область) прозвучали уже десять взрывов.

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Об этом в своем Фейсбуке сообщил местный журналист Роман Ковальский.

По его словам, после этого новые взрывы пока не фиксируются.

Ковальский также отметил, что, по имеющейся у него информации, местные жители прячутся по подвалам.

В то же время в Министерстве обороны сообщают, что в месте задымления зафиксированы шесть взрывов боеприпасов, ранее вывезенных на определенный участок для дальнейшей утилизации. Отмечается, что причиной инцидента стало возгорание травы на площади 2 га.

Местные СМИ сообщают, что в районе общая эвакуация не проводится, пострадавших в результате взрывов нет.

Однако в расположенном рядом селе Павловка детей раньше отпустили домой из школы.

Улицы пустые, — отмечает на своей странице в социальной сети Фейсбук местная журналистка Татьяна Кондратьева. — Многие наготове, многие уехали.

Пресс-служба полиции Винницкой области сообщает, что огонь вблизи складов уже локализован и ситуацию контролируют спасатели.

Также ограничено движение транспорта вблизи воинской части. Правоохранители призывают граждан не паниковать и не распространять недостоверную информацию.

Минобороны направило в регион оперативную группу во главе с первым замначальника Генштаба ВСУ.

В пресс-службе ГСЧС отмечают, что угрозы для населения нет, в ликвидации пожара участвуют 97 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, боеприпасы в Калиновке начали взрываться сегодня около 11.30.