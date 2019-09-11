Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Неизвестные пришли в здание «ПриватБанка». Фото: delo.ua

В главный офис «ПриватБанка» вошла группа неизвестных лиц с оружием

11 сен 2019, 14:35
999

В главный офис «ПриватБанка» 11 сентября пришли неизвестные люди с оружием.

Loading...

Группа неизвестных лиц зашла в офис банка в Днепре. Детали визита неизвестны. Об этом заявила пресс-секретарь «ПриватБанка» Инна Музычук, передает «Громадське».

Подтверждаю визит неизвестных лиц с оружием. Обыска никакого не было, — отметила она.

В то же время издание LIGA.net со ссылкой на руководителя пресс-службы банка Олега Сергу пишет, что обыски в «ПриватБанке» осуществляет Национальная полиция. По словам чиновника, обыск связан с одним из договоров, заключенных с банком. Правоохранители не изымают документы и технику во время следственных действий.

Обыски в банке подтверждает и инвестиционный банкир Сергей Фурса в Facebook, который связал обыски в государственном банке со встречей президента Украины Владимира Зеленского с бывшим владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским.

Напомним, 10 сентября в Офисе президента встретились глава государства Владимир Зеленский и бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский. Стороны говорили о ведении бизнеса в Украине.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...