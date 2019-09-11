Неизвестные пришли в здание «ПриватБанка». Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n126644-v-glavnyy-ofis-privatbanka-voshla-gruppa-neizvestnyh-lic-s-orujiem.html

Ракурс

В главный офис «ПриватБанка» 11 сентября пришли неизвестные люди с оружием.

Loading...

Группа неизвестных лиц зашла в офис банка в Днепре. Детали визита неизвестны. Об этом заявила пресс-секретарь «ПриватБанка» Инна Музычук, передает «Громадське».

Подтверждаю визит неизвестных лиц с оружием. Обыска никакого не было, — отметила она.

В то же время издание LIGA.net со ссылкой на руководителя пресс-службы банка Олега Сергу пишет, что обыски в «ПриватБанке» осуществляет Национальная полиция. По словам чиновника, обыск связан с одним из договоров, заключенных с банком. Правоохранители не изымают документы и технику во время следственных действий.

Обыски в банке подтверждает и инвестиционный банкир Сергей Фурса в Facebook, который связал обыски в государственном банке со встречей президента Украины Владимира Зеленского с бывшим владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским.

Напомним, 10 сентября в Офисе президента встретились глава государства Владимир Зеленский и бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский. Стороны говорили о ведении бизнеса в Украине.