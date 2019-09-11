Марк Фейгин, фото: «Маю право»

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Ракурс

Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко, во время сегодняшней пресс-конференции рассказал, почему в отношении его подзащитного после освобождения был введен запрет на въезд в РФ на 20 лет.

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По словам Фейгина — это распространенная практика, которая регулируется российской ст. 24 «О порядке въезда и выезда из РФ». Ввести запрет относительно определенного любого человека российские чиновники могут по мотивам угрозы национальной безопасности.

Они обычно по делам о шпионаже запрещают въезд на длительный срок и могут варьировать эти даты, — рассказал Фейгин.

Адвокат отметил, что это решение — секретное. По его мнению, его инициатором могло быть ФСБ, но узнать подробности относительно этого запрета можно только обратившись в суд.

Но возможность того, что Роман поедет в Россию это выяснять, очень маловероятна, — отметил Фейгин.

На вопрос журналистов, почему он в сентябре 2016 года, когда произошло задержание, находился в России, Сущенко сообщил, что посещал своего брата.

Я ездил, чтобы оказать помощь в решении проблем со здоровьем родственникам, — рассказал Сущенко.

Он отметил, что в течение шести лет до этого работал в столице Франции Париже, поэтому надеялся, что, хоть он и был украинским журналистом, не привлечет к себе внимания российских спецслужб.

Напомним, Сущенко сегодня рассказал о своих планах на будущее.