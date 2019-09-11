Марк Фейгін, фото: «Маю право»

https://racurs.ua/ua/n126643-advokat-suschenka-feygin-rozpoviv-chy-dosi-politv-yaznya-vvajaut-u-rosiyi-shpygunom-video.html

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Марк Фейгін, адвокат українського політв’язня Романа Сущенка, під час сьогоднішньої прес-конференції розповів, чому щодо його підзахисного після звільнення було запроваджено заборону на в’їзд до РФ на 20 років.

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За словами Фейгіна — це поширена практика, котра регулюється російською ст. 24 «Про порядок в’їзду та виїзду з РФ». Запровадити заборону щодо будь-якої особи російські силовики можуть, мотивуючи це загрозою національній безпеці.

Вони зазвичай у справах про шпигунство забороняють в’їзд на тривалий термін і можуть варіювати ці дати, — розповів Фейгін.

Адвокат зазначив, що це рішення — секретне. На його думку, його ініціатором могло бути ФСБ, але дізнатися подробиці щодо цієї заборони можна лише звернувшись до суду.

Але можливість того, що Роман поїде до Росії це з’ясовувати, дуже малоймовірна, — зазначив Фейгін.

На запитання журналістів, чому він у вересні 2016 року, коли відбулося затримання, перебував у Росії, Сущенко повідомив, що відвідував свого брата.

Я їздив, аби надати допомогу у вирішенні проблем зі здоров’ям родичам, — розповів Сущенко.

Він зазначив, що протягом шести років до того працював у столиці Франції Парижі, тому мав надію, що, хоч він і був українським журналістом, не приверне до себе уваги російських спецслужб.

Нагадаємо, Сущенко сьогодні розповів про свої плани на майбутнє.