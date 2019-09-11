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Невідомі прийшли у будівлю «ПриватБанку». Фото: delo.ua

У головний офіс «ПриватБанку» увійшла група невідомих осіб зі зброєю

11 вер 2019, 14:35
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До головного офісу «ПриватБанку» 11 вересня прийшли невідомі люди зі зброєю.

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Група невідомих осіб зайшла в офіс банку у Дніпрі. Деталі візиту невідомі. Про це заявила прес-секретар «ПриватБанку» Інна Музичук, передає «Громадське».

Підтверджую візит невідомих осіб із зброєю. Обшуку ніякого не було, — зазначила вона.

Водночас видання LIGA.net із посиланням на керівника прес-служби банку Олега Сергу пише, що обшуки в «ПриватБанку» здійснює Національна поліція. За словами посадовця, обшук пов’язаний з одним з договорів, укладених з банком. Правоохоронці не вилучають документи і техніку під час слідчих дій.

Обшуки в банку підтверджує й інвестиційний банкір Сергій Фурса у Facebook, який пов’язав обшуки у державному банку із зустріччю президента України Володимира Зеленського з колишнім власником «ПриватБанку» Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 10 вересня в Офісі президента зустрілися глава держави Володимир Зеленський та колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський. Сторони говорили про ведення бізнесу в Україні.


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