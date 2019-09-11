Андрій Портнов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n126655-za-pozovom-chornovol-sud-zobov-yazav-dbr-rozpochaty-provadjennya-proty-portnova-video.html

Ракурс

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Відповідне рішення ухвалене за позовом колишнього народного депутата Тетяни Чорновол, повідомляє телеканал «Прямий».

Зазначається, що Чорновол 3 вересня подала до ДБР дві заяви про порушення кримінального провадження проти Портнова. У цих заявах йшлося про незаконну діяльність Портнова протягом 2010−2013 років та нинішню узурпацію влади. В останній заяві зазначалося, що Портнов надав фінансування чинному президентові Володимирові Зеденському під час виборчої кампанії.

Однак ДБР не внесло їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), як цього вимагає чинне законодавство.

Тому Чорновол звернулася до суду.

Також у заяві екс-нардеп вказала, що Портнов надавав судові послуги, котрі стосувалися неправомірного тиску на суди під час президентської виборчої кампанії, після перемоги на президентських виборах Зеленського та під час парламентських виборів.

Нагадаємо, Портнов повернувся до України в середині травня цього року. До цього він після перемоги Революції гідності протягом понад п’яти років перебував за межами нашої держави.