Андрей Портнов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n126655-po-isku-chernovol-sud-obyazal-gbr-nachat-proizvodstvo-protiv-portnova-video.html

Ракурс

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать уголовное производство против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Соответствующее решение принято по иску бывшего народного депутата Татьяны Черновол, сообщает телеканал «Прямой».

Отмечается, что Черновол 3 сентября подала в ГБР два заявления о возбуждении уголовного производства против Портнова. В этих заявлениях речь шла о незаконной деятельности Портнова в течение 2010−2013 годов и нынешнюю узурпацию власти. В последнем заявлении отмечалось, что Портнов предоставил финансирование действующему президенту Владимиру Зеденському во время избирательной кампании.

Однако ГБР не внесло их в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), как того требует действующее законодательство.

Поэтому Черновол обратилась в суд.

Также в заявлении экс-нардеп указала, что Портнов оказывал судебные услуги, которые касались неправомерного давления на суды во время президентской избирательной кампании, после победы на президентских выборах Зеленского и во время парламентских выборов.

Напомним, Портнов вернулся в Украину в середине мая этого года. До этого он после победы Революции достоинства в течение более пяти лет находился за пределами нашего государства.