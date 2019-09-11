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«Е-пенсия»: Пенсионный фонд внедрил приложение с электронными услугами. Фото: Апостроф

«Е-пенсия»: Пенсионный фонд внедрил приложение с электронными услугами

11 сен 2019, 16:30
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Мобильное приложение Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел в тестовом режиме.

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Приложение «Пенсионный фонд» через смартфоны и планшеты на базе платформы Android позволит пользователям иметь доступ к электронным сервисам фонда. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Новое приложение и проект «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» разработали для обеспечения развития системы предоставления электронных услуг «Е-пенсия».

Приложение Пенсионного фонда. Фото: ПФУ

Первоначально, в приложении реализуют следующие функции: запись на прием в отдел обслуживания, изменение параметров информирования, быстрое представление документов для назначения или перерасчета пенсий, просмотр электронных листов нетрудоспособности по застрахованному лицу, согласования по регистрации электронных листов нетрудоспособности по обращению страхователей и представление запросов на формирование этих листов застрахованным лицом.

Для пользования сервисом необходимо ключ квалифицированной электронной подписи, а для получения востребованной информации достаточно логина и пароля, по которому лицо зарегистрировано на вебпортале ПФУ.

Как ранее сообщал «Ракурс», с начала августа ПФУ ввел электронное оформление пенсии в течение 10 дней после подачи заявления.

Источник: Ракурс


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