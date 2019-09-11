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«Е-пенсія»: Пенсійний фонд впровадив додаток з електронними послугами. Фото: Апостроф

«Е-пенсія»: Пенсійний фонд впровадив додаток з електронними послугами

11 вер 2019, 16:30
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Мобільний додаток Пенсійний фонд України (ПФУ) запровадив у тестовому режимі.

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Додаток «Пенсійний фонд» через смартфони та планшети на базі платформи Android дозволить користувачам мати доступ до електронних сервісів фонду. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Новий додаток та проект «Пенсійний фонд України у смартфоні» розробили для забезпечення розвитку системи надання електронних послуг «Е-пенсія».

Додаток Пенсійного фонду. Фото: ПФУ

Першочергово, у додатку реалізують такі функції: запис на прийом у відділ обслуговування, зміна параметрів інформування, швидке подання документів для призначення або перерахунку пенсій, перегляд електронних листків непрацездатності по застрахованій особі, погодження щодо реєстрації електронних листків непрацездатності по зверненню страхувальників та подання запитів на формування цих листків застрахованою особою.

Для користування сервісом необхідний ключ кваліфікованого електронного підпису, а для отримання затребуваної інформації достатньо логіну та паролю, за яким особа зареєстрована на вебпорталі ПФУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з початку серпня ПФУ запровадив електронне оформлення пенсії протягом 10 днів після подачі заяви.

Джерело: Ракурс


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