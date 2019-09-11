Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн. Фото: Вести

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Корупційну схему на 15 млн грн викрили співробітники Державного бюро розслідувань у Києві. Чиновники Держекоінспекції України і комерсанти привласнили собі ці кошти, заощадивши на утилізації небезпечних відходів буріння.

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Підозрювані в корупційній схемі поставили під загрозу життя та здоров’я людей, наголосили сьогодні у пресс-службі ДБР.

Державні кошти були виділені на утилізацію відходів буріння, яка за фактом не здійснювалася. Зловмисники закопували відходи на звичайному полігоні твердих побутових відходів. Такі дії порушують норми природоохоронного законодавства, додали у відомстві.

Також у ДБР зазначають, що дії чиновників та їхніх соратників призвели до забруднення землі, що завдало шкоди екології.

До корупційної схеми також були втягнуті й співробітники підприємства, яке мало займатися відходами. Організатором схеми виявився представник комерційної структури. Йому вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що вчора в ДБР повідомили про початок розслідування кримінального провадження щодо працівників Служби безпеки України, яких підозрюють у катуваннях і жорстокому поводженні з затриманим.