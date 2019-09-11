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Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн. Фото: Вести

Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн (ФОТО)

11 вер 2019, 16:15
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Корупційну схему на 15 млн грн викрили співробітники Державного бюро розслідувань у Києві. Чиновники Держекоінспекції України і комерсанти привласнили собі ці кошти, заощадивши на утилізації небезпечних відходів буріння.

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Підозрювані в корупційній схемі поставили під загрозу життя та здоров’я людей, наголосили сьогодні у пресс-службі ДБР.

Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн. Фото: ДБР

Державні кошти були виділені на утилізацію відходів буріння, яка за фактом не здійснювалася. Зловмисники закопували відходи на звичайному полігоні твердих побутових відходів. Такі дії порушують норми природоохоронного законодавства, додали у відомстві.

Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн. Фото: ДБР

Також у ДБР зазначають, що дії чиновників та їхніх соратників призвели до забруднення землі, що завдало шкоди екології.

Крали на схемах утилізації небезпечних відходів: ДБР розслідує розкрадання 15 млн грн. Фото: ДБР

До корупційної схеми також були втягнуті й співробітники підприємства, яке мало займатися відходами. Організатором схеми виявився представник комерційної структури. Йому вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що вчора в ДБР повідомили про початок розслідування кримінального провадження щодо працівників Служби безпеки України, яких підозрюють у катуваннях і жорстокому поводженні з затриманим.

Джерело: Ракурс


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