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Триває весіннє засідання Ради. Фото: РБК-Україна
Вечірнє засідання Верховної Ради: депутати розглядають питання НАЗК (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n126652-vechirnie-zasidannya-verhovnoyi-rady-deputaty-rozglyadaut-pytannya-roboty-nazk-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада України після 16.00 11 вересня розпочала вечірнє засідання.
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Очікується, що народні обранці розглянуть законопроект № 1029−1, який передбачає перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідний порядок денний опублікований на веб-сторінці українського парламенту.
Також нардепи планують розглянути проект закону № 1070 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації», внесуть зміни до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, парламентарі розглянуть низку проектів постанов про перейменування населених пунктів в Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, сьогодні нардепи підтримали у першому читанні проект закону № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».
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