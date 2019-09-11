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Триває весіннє засідання Ради. Фото: РБК-Україна

Вечірнє засідання Верховної Ради: депутати розглядають питання НАЗК (ТРАНСЛЯЦІЯ)

11 вер 2019, 16:10
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Верховна Рада України після 16.00 11 вересня розпочала вечірнє засідання.

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Очікується, що народні обранці розглянуть законопроект № 1029−1, який передбачає перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідний порядок денний опублікований на веб-сторінці українського парламенту.

Також нардепи планують розглянути проект закону № 1070 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації», внесуть зміни до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, парламентарі розглянуть низку проектів постанов про перейменування населених пунктів в Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, сьогодні нардепи підтримали у першому читанні проект закону № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Джерело: Ракурс


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