Продолжается весеннее заседание Рады. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n126652-vechernee-zasedanie-verhovnoy-rady-deputaty-rassmatrivaut-vopros-raboty-napk-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины после 16.00 11 сентября начала вечернее заседание.

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Ожидается, что народные избранники рассмотрят законопроект № 1029−1, который предусматривает перезагрузку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующая повестка дня опубликована на веб-странице украинского парламента.

Также нардепы планируют рассмотреть проект закона № 1070 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации», внесут изменения в Налоговый кодекс Украины относительно представления единой отчетности с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, сегодня нардепы поддержали в первом чтении проект закона № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».