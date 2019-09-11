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Три заместителя главы Национальной полиции подали в отставку, фото: 5692.com.ua

Сразу три замглавы Нацполиции подали в отставку

11 сен 2019, 15:59
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Вячеслав Аброськин, первый зампредседателя Национальной полиции Украины, подал в отставку.

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Аналогичные заявления также написали заместитель председателя Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранець и Виталий Невгад — заместитель председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Нацполиции. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

По словам Тракало, вместо Невгада лавой Головного следственного управления Нацполиции и заместителем председателя Нацполиции был назначен Максим Цуцкиридзе.

Глава Нацполиции Сергей Князев сегодня уже представил Цуцкиридзе как нового руководителя Главного следственного управления (ГСУ). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Ранее Цукридзе занимал должность заместителя начальника ГСУ.

Аброськин в своем Фейсбуке уже прокомментировал свою отставку, пообещав, что и в дальнейшем будет бороться с преступностью.

Напомним, после нынешних парламентских выборов Арсен Аваков сохранил пост главы Министерства внутренних дел.


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