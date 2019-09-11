Погода в Украине 12 сентября: солнце и тепло обещают синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126650-pogoda-v-ukraine-12-sentyabrya-solnce-i-teplo-obeschaut-sinoptiki.html

Ракурс

Погода в Украине 12 сентября принесет солнце. Осенняя погода днем принесет тепло, а ночью украинцы ощутят заметное похолодание.

Loading...

Температура воздуха днем составит 24−28°, а ночью опустится до 8−17° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 12 сентября ожидается солнечная и по-осеннему теплая погода. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 26−28°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 25−27°.

В Одессе 12 сентября Укргидрометцентр прогнозирует теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем ​​поднимется до 26−28°.

В Днепре в четверг днем осадки не предвидятся. Ночью температура составит 11−13°, днем — 26−28°.

В Харькове 12 сентября Укргидрометцентр обещает солнечную погоду без осадков. Ночью термометры покажут 10−12°, днем — 25−27°.

На Закарпатье завтра ожидается ливень и гроза. Температура воздуха немного повысится и ночью составит 11−13°, днем — 25−27°.

В Киеве 12 сентября обещают спокойную геомагнитную обстановку. Возможны незначительные волнения.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь.