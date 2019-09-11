Задержали директора Николаевского автодора. Фото: 7 канал

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Национальное антикоррупционное бюро 11 сентября задержало в Одессе исполняющего обязанности председателя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко.

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Задержание чиновника происходило на Французском бульваре, возле гостиницы «Юность». Правоохранители подозревают руководителя дорожной службы в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщает «7 канал».

Издание «Преступности.НЕТ» пишет, что задержание чиновника произошло в рамках уголовного производства по заявлению представителей одесской фирмы «Ростдорстрой». СМИ предполагает, что расследование касается недавнего тендера на закупку услуг по текущему среднему ремонту 7,28 км трассы Н-11 «Николаев — Днепр», стоимость которого составила 149 млн грн. Задержанный чиновник в конце августа подписал с фирмой «Ростдорстрой» договор на проведение этих работ.

По информации издания, последний тендер, который провела Служба автодорог Николаевской области, в котором принимала участие фирма «Ростдорстрой», касается отрезка трассы «Николаев-Днепр». Аукцион должен начаться 11 сентября.

Пресс-служба НАБУ пока не комментировала задержание руководителя автодора.

Напомним, 30 августа военная прокуратура Южного региона Украины задержала двух чиновников предприятия «Одесская железная дорога» во время получения взятки в размере 200 тыс. грн.