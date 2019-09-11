Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Задержали директора Николаевского автодора. Фото: 7 канал

В Одессе за взятку задержали начальника Николаевского облавтодора (ФОТО)

11 сен 2019, 15:43
999

Национальное антикоррупционное бюро 11 сентября задержало в Одессе исполняющего обязанности председателя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко.

Loading...

Задержание чиновника происходило на Французском бульваре, возле гостиницы «Юность». Правоохранители подозревают руководителя дорожной службы в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщает «7 канал».

Издание «Преступности.НЕТ» пишет, что задержание чиновника произошло в рамках уголовного производства по заявлению представителей одесской фирмы «Ростдорстрой». СМИ предполагает, что расследование касается недавнего тендера на закупку услуг по текущему среднему ремонту 7,28 км трассы Н-11 «Николаев — Днепр», стоимость которого составила 149 млн грн. Задержанный чиновник в конце августа подписал с фирмой «Ростдорстрой» договор на проведение этих работ.

По информации издания, последний тендер, который провела Служба автодорог Николаевской области, в котором принимала участие фирма «Ростдорстрой», касается отрезка трассы «Николаев-Днепр». Аукцион должен начаться 11 сентября.

Пресс-служба НАБУ пока не комментировала задержание руководителя автодора.

Задержали директора Николаевского автодора. Фото: 7 канал

Задержали директора Николаевского автодора. Фото: 7 канал

Напомним, 30 августа военная прокуратура Южного региона Украины задержала двух чиновников предприятия «Одесская железная дорога» во время получения взятки в размере 200 тыс. грн.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Вечернее заседание Верховной Рады: депутаты рассматривают вопрос НАПК (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В среду, 11 ноября, после обеда началось вечернее заседание украинского парламента. ВРУ попытается сделать шаг к перезагрузке работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Новости Украины
16:10
Новости партнеров
Загрузка...