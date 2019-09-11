Затримали директора Миколаївського автодору. Фото: 7 канал

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Національне антикорупційне бюро 11 вересня затримало в Одесі виконувача обов’язків голови Служби автодоріг Миколаївської області Андрія Максименка.

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Затримання чиновника відбулося на Французькому бульварі, біля готелю «Юність». Правоохоронці підозрюють керівника дорожньої служби в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це сьогодні повідомляє «7 канал».

Видання «Преступности.НЕТ» пише, що затримання посадовця відбулося у рамках кримінального провадження за заявою представників одеської фірми «Ростдорстрой». ЗМІ припускає, що розслідування стосується недавнього тендера на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту 7,28 км траси Н-11 «Миколаїв — Дніпро», вартість якого склала 149 млн грн. Затриманий чиновник наприкінці серпня підписав з фірмою «Ростдорстрой» договір на проведення цих робіт.

За інформацією видання, останній тендер, який провела Служба автодоріг Миколаївської області, в якому брала участь фірма «Ростдорстрой», стосується відрізка траси «Миколаїв-Дніпро». Аукціон має розпочатися 11 вересня.

Прес-служба НАБУ поки не коментувала затримання керівника автодору.

Нагадаємо, 30 серпня військова прокуратура Південного регіону України затримала двох чиновників підприємства «Одеська залізниця» під час одержання хабара в розмірі 200 тис. грн.