Шумахер прийшов до тями після багаторічної коми — ЗМІ. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n126648-shumaher-pryyshov-do-tyamy-pislya-bagatorichnoyi-komy-zmi.html

Ракурс

Міхаель Шумахер, легендарний гонщик «Формули-1», прийшов до тями в паризькій клініці Жоржа Помпіду. Він був у комі з грудня 2013 року.

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Про стан здоров’я відомого автогонщика розповіла одна зі співробітниць паризької клініки, повідомляє французьке видання Le Parisien. Вона запевнила журналістів, що Шумахер вийшов з коми.

В даний момент жодних подробиць про стан німецького спортсмена немає. Офіційні представники Шумахера ніяк не коментують інформацію, яка потрапила в ЗМІ.

Відомо, що на першому поверсі клініки, куди привезли гонщика, знаходяться охоронці. Також сюди прибував його колишній друг Жан Тодт, який перебував у лікарні близько 45 хвилин.

У Париж Шумахера доставили 9 вересня. Тут ним особисто займається професор Філіп Менаше, який отримав прізвисько «піонер клітинної терапії».

Семиразовий переможець «Формули-1» впав у кому після того, як отримав серйозну травму під час катання на лижах в 2013 році. З тих пір в ЗМІ з’являлася різна інформація про стан його здоров’я. Минулого року повідомляли, що стан гонщика покращився й він більше не потребував апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, що син Шумахера Мік цього року дебютував за кермом боліда на тестах в Бахрейні.