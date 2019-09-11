Кабмін звітує про сьогоднішнє засідання. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/ua/n126629-kabmin-zvituie-pro-sogodnishnie-zasidannya-translyaciya.html

Ракурс

Кабінет міністрів України сьогодні провів засідання, за підсумками якого прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав брифінг. Серед іншого він зазначив, що Україна готова до опалювального сезону.

Loading...

Омбудсмен Людмила Денісова, котра брала участь у засіданні, раніше повідомила, що схвалено рішення про виділення матеріальної допомоги звільненим із російського полону політв’язням.

Згідно з порядком денним, оприлюдненим на урядовому порталі, міністри також розглядали проект постанови про внесення змін до порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання держсектору економіки.

Ще одним питанням порядку денного було використання коштів на проект із розширення третьої лінії Харківського метрополітену, який реалізується спільного з Євробанком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком

Також уряд розглядав проект розпорядження про схвалення діяльності Державного експортно-імпортного банку України до 2023 року.

Брифінг за підсумками засідання уряду проходить згідно із затвердженими змінами, про які одразу після свого призначення заявив Гончарук. Так, новий Кабмін працюватиме в закритому режимі, не транслюючи своїх засідань, а лише повідомляючи журналістам про ухвалені рішення після завершення засідання.