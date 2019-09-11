Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Фото: урядовий портал

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Кабінет міністрів України виділить по 100 тис. грн 35 полоненим, звільненим 7 вересня в рамках обміну між Україною та Росією.

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Ініціював виплату одноразової грошової допомоги українським військовополоненим морякам ВМС ЗСУ та політичним в’язням президент Володимир Зеленський. Рішення було ухвалене на засіданні уряду 11 вересня. Про це повідомляє урядовий портал.

Сьогодні уряд підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського та виділив по 100 тис. грн одноразової допомоги усім 35 полоненим, — зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами глави уряду, кошти будуть виділені Міністерством фінансів у рамках окремої бюджетної програми для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Після цього виплати надійдуть звільненим українцям.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими за формулою «35 на 35» між Україною та Російською Федерацією. Українських політичних в’язнів у кількості 11 осіб та 24 військовополонених моряків додому доставив президентський борт Ан-148.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у недалекому майбутньому між Україною та РФ може відбутися другий етап обміну утримуваними особами.