Новини України

Справу Вишинського прокоментував Сущенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126646-spravu-vyshynskogo-prokomentuvav-suschenko.html

Ракурс

Роман Сущенко, український журналіст і політв’язень, нічого не знав про затримання в Україні головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Вперше він про це почув через місяць після подій у Києві.

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За словами журналіста, йому невідомі обставини затримання Вишинського. При цьому Сущенко не було відомо, за що конкретно росіянин опинився під вартою. Про це він сказав під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві, повідомляє «Ракурс».

Також Сущенко додав, що йому незрозуміло, чому кандидатура Вишинського розглядалася на його обмін, так як до цих процесів «він ніякого відношення не має".

Як розповів сьогодні журналістам адвокат українця Марк Фейгін, протягом декількох років у розмовах про обмін Сущенка фігурувало не тільки прізвище Вишинського. Також його хотіли обміняти на російського солдата Віктора Агєєва і перекладача Станіслава Єжова.

Але Романа засудили, йому дали 12 років, три він відсидів. А по Вишинському суду не було. Ці процеси не були дзеркальним. Обмін полоненими — це була політична домовленість, політичний компроміс. Кого на кого міняли, відповісти складно. Якби відбувся обмін «один на одного», тоді можна було б судити, — сказав він.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього спілкування з журналістами Сущенко розповів про те, чим планує займатися в майбутньому.