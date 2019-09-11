Новости Украины

Дело Вышинского прокомментировал Сущенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126646-delo-vyshinskogo-prokommentiroval-suschenko.html

Ракурс

Роман Сущенко, украинский журналист и политзаключенный, ничего не знал о задержании в Украине главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского. По его словам, впервые об этом он услышал спустя месяц после указанных событий в Киеве.

Loading...

Сущенко также не было известно, за что конкретно Вышинский оказался под стражей. Об этом он сказал во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, сообщает «Ракурс».

Журналист добавил, что ему непонятно то, почему распространялась информация о том, что кандидатура Вышинского рассматривалась на его обмен, так как к этим процессам «он никакого отношения не имеет».

Как рассказал сегодня журналистам адвокат украинца Марк Фейгин, в течение нескольких лет заключения Сущенко в разговорах о возможном обмене фигурировала не только фамилия Вышинского. Также его хотели обменять на пойманного на Донбассе российского солдата Виктора Агеева и уличенного в государственной измене переводчика Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Но Романа то осудили, ему дали 12 лет, три он отсидел. А по Вышинскому суда не было. Эти процессы не были зеркальным. Обмен пленными — это была политическая договоренность, политический компромисс. Кого на кого меняли, ответить сложно. Если бы состоялся обмен «один на одного», тогда можно было бы судить, — отметил он.

Напомним, что во время сегодняшнего общения с журналистами Сущенко также рассказал о том, чем планирует заниматься в будущем.