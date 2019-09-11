Кабмин выделит по 100 тыс. грн помощи освобожденным политзаключенным и морякамhttps://racurs.ua/n126647-kabmin-vydelit-po-100-tys-grn-pomoschi-osvobojdennym-politzakluchennym-i-moryakam.htmlРакурс
Кабинет министров Украины выделит по 100 тыс. грн 35 пленным, освобожденным 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией.
Инициировал выплату одноразовой денежной помощи украинским военнопленным морякам ВМС ВСУ и политическим узникам президент Владимир Зеленский. Решение было принято на заседании правительства 11 сентября. Об этом сообщает правительственный портал.
Сегодня правительство поддержало инициативу президента Владимира Зеленского и выделило по 100 тыс. грн одноразовой помощи всем 35 пленным, — отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам главы правительства, средства будут выделены Министерством финансов в рамках отдельной бюджетной программы для Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. После этого выплаты поступят освобожденным украинцам.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35» между Украиной и Российской Федерацией. Украинских политических заключенных в количестве 11 человек и 24 военнопленных моряков домой доставил президентский борт Ан-148.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в недалеком будущем между Украиной и РФ может состояться второй этап обмена удерживаемыми лицами.