Премьер-министр Алексей Гончарук. Фото: правительственный портал

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Кабинет министров Украины выделит по 100 тыс. грн 35 пленным, освобожденным 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией.

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Инициировал выплату одноразовой денежной помощи украинским военнопленным морякам ВМС ВСУ и политическим узникам президент Владимир Зеленский. Решение было принято на заседании правительства 11 сентября. Об этом сообщает правительственный портал.

Сегодня правительство поддержало инициативу президента Владимира Зеленского и выделило по 100 тыс. грн одноразовой помощи всем 35 пленным, — отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, средства будут выделены Министерством финансов в рамках отдельной бюджетной программы для Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. После этого выплаты поступят освобожденным украинцам.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35» между Украиной и Российской Федерацией. Украинских политических заключенных в количестве 11 человек и 24 военнопленных моряков домой доставил президентский борт Ан-148.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в недалеком будущем между Украиной и РФ может состояться второй этап обмена удерживаемыми лицами.