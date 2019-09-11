Кабмин отчитывается о сегодняшнем заседании. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/n126629-kabmin-otchityvaetsya-o-segodnyashnem-zasedanii-translyaciya.html

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Кабинет министров Украины сегодня провел заседание, по итогам которого премьер-министр Алексей Гончарук дал брифинг. Среди прочего он отметил, что Украина готова к отопительному сезону.

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Омбудсмен Людмила Денисова, которая участвовала в заседании, ранее сообщила, что принято решение о выделении материальной помощи освобожденным из российского плена политзаключенным.

Согласно повестке дня, обнародованной на правительственном портале, министры также рассматривали проект постановления о внесении изменений в порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора экономики.

Еще одним вопросом повестки дня было использование средств на проект по расширению третьей линии Харьковского метрополитена, который реализуется совместного с Евробанком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком

Также правительство рассматривало проект распоряжения об одобрении деятельности Государственного экспортно-импортного банка Украины до 2023 года.

Брифинг по итогам заседания правительства проходит согласно утвержденным изменениям, о которых сразу после своего назначения заявил Гончарук. Так, новый Кабмин будет работать в закрытом режиме, не транслируя свои заседания, а лишь сообщая журналистам о принятых решениях после завершения заседаний.