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Шумахер пришел в сознание после многолетней комы — СМИ. Фото: Getty Images

Шумахер пришел в сознание после многолетней комы — СМИ

11 сен 2019, 15:41
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Михаэль Шумахер, легендарный гонщик «Формулы-1», пришел в сознание в парижской клинике Жоржа Помпиду. Он был в коме с декабря 2013 года.

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О состоянии здоровья великого автогонщика рассказала одна из сотрудниц парижской клиники, сообщает французское издание Le Parisien. Она заверила журналистов, что Шумахер вышел из комы.

В данный момент никаких подробностей о состоянии немецкого спортсмена нет. Официальные представители Шумахера никак не комментируют информацию, которая попала в СМИ.

Известно, что на первом этаже клиники, куда привезли гонщика, находятся охранники. Также сюда прибывал его бывший друг Жан Тодт, который находился в больнице около 45 минут.

В Париж Шумахера доставили 9 сентября. Здесь им лично занимается профессор Филипп Менаше, который получил прозвище «пионер клеточной терапии».

Семикратный победитель «Формулы-1» впал в кому после того, как получил серьезную травму во время катания на лыжах в 2013 году. С тех пор в СМИ появлялась различная информация о состоянии его здоровья. В прошлом году сообщали, что он пошел на поправку и больше не нуждался в аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что что сын Шумахера Мик в этом году дебютировал за рулем болида на тестах в Бахрейне.


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