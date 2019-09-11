Погода в Україні 12 вересня: сонце і тепло обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n126650-pogoda-v-ukrayini-12-veresnya-sonce-i-teplo-obicyaut-synoptyky.html

Ракурс

Погода в Україні 12 вересня принесе сонце. Осіння погода вдень принесе тепло, а вночі українці відчують помітне похолодання.

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Температура повітря вдень становитиме 24−28°, а вночі опуститься до 8−17° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 12 вересня очікується сонячна і по-осінньому тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень -26−28°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень -25−27°.

В Одесі 12 вересня Укргідрометцентр прогнозує теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 14−16°, вдень підніметься до 26−28°.

У Дніпрі в четвер вдень опади не передбачаються. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень -26−28°.

У Харкові 12 вересня Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду без опадів. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень -25−27°.

На Закарпатті завтра очікується злива і гроза. Температура повітря дещо підвищиться і вночі становитиме 11−13°, вдень-25−27°.

У Києві 12 вересня обіцяють спокійну геомагнітну обстановку. Можливі незначні хвилювання.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.